Среди задержанных были четверо несовершеннолетних.

В Подмосковье выявили 12 участников опасных заездов на питбайках без прав. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По данным следствия, у всех нарушителей отсутствовали водительские права. Среди них были четверо несовершеннолетних. Восемь участников незаконных заездов привлечены к административной ответственности. Родители несовершеннолетних нарушителей получили штрафы жа ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Видео: Полиция Подмосковья