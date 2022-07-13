В ходе обысков полицейские обнаружили 930 литров этилового спирта.

В Калининградской области возбуждено уголовное дело о незаконном производстве спирта. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, четверо местных жителей подозреваются в незаконном производстве и обороте этилового спирта в особо крупном размере. Предварительно установлено, что злоумышленники работали в поселке Междуречье, где разливали произведенный спирт в канистры и бутылки, продавая их частным лицам. В ходе обысков полицейские обнаружили 930 литров этилового спирта общей стоимостью свыше миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА