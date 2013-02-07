Задержанный находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Во Владимирской области полицейские задержали водителя, напавшего на них с ножом. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, инцидент произошел в районе 223 километра автодороги М-7 "Волга". Сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на автомобиль "Нива", который проводил опасные маневры. Водитель машины пытался скрыться от полицейских и игнорировал их требования об остановке. В ходе погони инспекторы произвели несколько выстрелов в воздух, а затем – по колесам автомобиля правонарушителя.

В момент задержания водитель "Нивы" достал из кармана нож и набросился на правоохранителей. После предупредительного выстрела в воздух злоумышленник был задержан. Выяснилось, что он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В отношении мужчины полицейскими составлены четыре протокола об административных правонарушениях. Возбуждено уголовное дело.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА