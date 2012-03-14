  1. Главная
Сегодня, 14:20
168
Мужчина стал фигурантом уголовного дела о поджоге иномарки в Подмосковье

Отмечается, что у него уже была судимость.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела о поджоге иномарки в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным следствия, злоумышленник нашел на улице бутылку с зажигательной смесью и решил поджечь машину. Он облил капот иномарки горючей жидкостью и поджег его, после чего скрылся. Благодаря бдительности соседей возгорание потушили. Оперативники установили и задержали преступника. Отмечается, что у него уже была судимость.

Ранее мы сообщали, что МВД переобъявило в розыск информатора WADA Родченкова.

Видео: Полиция Подмосковья

