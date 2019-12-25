В Подмосковье выросли цены на черешню

Цена зависит от сорта и места сбора.

В Подмосковье резко выросли цены на черешню в магазинах и на рынках. Об этом сообщает телеканал "360".

По информации источника, килограмм черешни оценивается в 600-2500 рублей. Цена зависит от сорта и места сбора. Эксперты связывают скачок цен на ягоду со сложностями при транспортировке. Кроме того, стоимость зависит от длины торговых цепочек и доступности транспорта. Также сообщается, что сейчас черешня находится в дефиците и быстро заканчивается на прилавках.

Ранее в Госдуме предложили ввести лицензирование курьерской деятельности для мигрантов.

Фото: pxhere.com