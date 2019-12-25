В Госдуме предложили ввести лицензирование курьерской деятельности для мигрантов

Отмечается, что данная мера позволит установить дополнительный контроль за незаконной миграцией.

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ввести лицензирование курьерской деятельности для мигрантов. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу партии "Справедливая Россия".

Миронов отметил, что данная мера позволит установить дополнительный контроль за незаконной миграцией. Он подчеркнул, что с помощью лицензирования можно будет вывести из тени нелегальные доходы мигрантов и повысить безопасность в крупных городах России. Отмечается, что для получения лицензии мигрантам придется вставать на специальный учет, проходить проверку и оплачивать пошлину.

Ранее мы сообщали, что в Госдуме предложили сделать бесплатным проезд в такси для беременных.

Фото: Piter.tv