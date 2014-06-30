Отмечается, что у задержанного уже была судимость за аналогичное преступление.

В Подмосковье в апартаментах полицейские обнаружили наркоферму. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным ведомства, 32-летний житель Краснодарского края оборудовал в арендованном помещении в деревне Глухово теплицу с системой освещения и вентиляции. Отмечается, что ранее у него была судимость за аналогичное преступление.

Полицейские задержали подозреваемого. При обыске у него изъяли 28 кустов конопли, три пакета и стеклянную банку с растительным веществом, а также другие вещественные доказательства. Возбуждено уголовное дело.

Видео: Telegram / Полиция Подмосковья