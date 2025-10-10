Обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы.

В Нижнем Новгороде за ДТП с пострадавшим осудят лихача. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел 3 июня на Московском шоссе. По данным следствия, водитель Renault Sandero проигнорировал красный сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Jaguar. В результате ДТП пострадала пассажирка Renault. Она получила телесные повреждения, в том числе множественные закрытые переломы.

Согласно заключению медиков, ей был причинен тяжкий вред здоровью. Отмечается, что водитель Renault ранее привлекался к ответственности за нарушение скоростного режима. Материалы уголовного дела направлены в суд. Обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что поезд из Казани в Петербург попал в ДТП с грузовиком в Татарстане.

Видео: ГУ МВД России по Нижегородской области