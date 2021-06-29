В Подмосковье упавшие из-за сильного ветра деревья повредили 20 машин

В Москве упало 170 деревьев, повреждены 45 транспортных средств.

В Московской области упавшие из-за сильного ветра деревья повредили 20 машин. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на информацию, предоставленную экстренными ведомствами региона. В Подмосковье ураганный ветер повалил 108 деревьев.

В Москве повалены 170 деревьев, повреждены 45 автомобилей. источник агентства

Напомним, что 28 июня в российской столице прошел сильный ливень. В региональном главке МЧС предупредили граждан о грозе, шквалистом ветре. Его порывы достигали 22 метров в секунду. Синоптик из "Фобоса" Евгений Тишковец ранее предупреждал москвичей о том, что в городе пройдет "суперливень". Дождь должен был принести до 70 процентов месячной нормы осадков. Наибольшую силу ливень обрел в вечернее время. До конца недели погода в регионе будет нестабильной из-за пришедшего циклона.

В Москве во время ливня вода просочилась на станцию метро "ЦСКА".

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