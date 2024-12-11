В Подмосковье уличили арендатора гаража в изготовлении N-метилэфедрона. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".
По данным следствия, владелец гаражного бокса в Серпухове сообщил о том, что в помещении, которое он передал во временное владение, находятся канистры с неизвестными жидкостями. Прибывшие на место полицейские застали арендатора гаража и в ходе личного досмотра изъяли у него полимерный пакет с производным N-метилэфедрона общей массой более килограмма. Возбуждено уголовное дело. Фигурант заключен под стражу.
Ранее мы сообщали, что в Краснодаре пресекли нелегальное производство никотиносодержащей продукции.
Видео: Telegram / МВД МЕДИА
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