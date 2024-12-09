По предварительным оценкам, стоимость изъятого превышает 250 млн рублей.

В Краснодаре пресекли нелегальное производство никотиносодержащей продукции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительной версии, на территории промзоны в Краснодаре злоумышленники организовали нелегальное производство никотиносодержащих жидкостей. Они предназначались для наполнения электронных курительных устройств.

В результате обысков полицейские обнаружили и изъяли более 250 тысяч флаконов готовой продукции. По предварительным оценкам, стоимость изъятого превышает 250 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Приморском крае пресекли незаконный оборот морепродуктов.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА