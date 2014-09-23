По данным следствия, из незаконного оборота изъяли порядка 500 кг морепродуктов без маркировки.

В Приморском крае пресекли незаконный оборот морепродуктов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, из незаконного оборота изъяли порядка 500 кг морепродуктов без предусмотренной законодательством маркировки. Сообщается, что местный житель приобретал незаконные водные ресурсы, фасовал продукцию и продавал ее на одном из продовольственных рынков. Изъятые морепродукты направлены на экспертизу, по результатам которой будет установлена их стоимость.

Кроме того, правоохранители пресекли незаконную деятельность торговых сетей по реализации морепродуктов на территории городов Владивосток и Большой Камень, а также в Надеждинском районе. Из незаконного оборота изъято свыше трех тонн рыбы. Возбуждены уголовные дела.

Ранее мы сообщали, что в Калининградской области изъято более 45 кг янтаря.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА