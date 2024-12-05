В Калининградской области изъято более 45 кг янтаря

Ирина Волк рассказала о работе за последнюю неделю по предотвращению незаконной добычи солнечного камня в регионе.

Российские правоохранительные органы совместно со специалистами УФСБ России по Калининградской области за последние 30 дней задержали пятерых драйверов, подозреваемых в противоправной деятельности, связанно с незаконным оборотом янтаря в регионе. Соответствующее заявление сделала в социальных сетях официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что во время патрулирования акватории Балтийского моря на быстроходном катере оперативники нашли в километре от береговой линии, напротив поселка Янтарный маломерное судно под управлением жителя из Зеленоградского района. Мужчина при помощи специального оборудования размывал дно в поисках дорогостоящего камня. В результате подозреваемый был пойман с поличным.

Калининградская область всегда славилась янтарем. Некоторые недобросовестные граждане сделали своим промыслом его незаконную добычу. пресс-служба МВД РФ

Полицейскими изъяты водолазные костюмы, моторные судна, баллоны для сжатого воздуха и прочие предметы. Общая масса незаконно добытого янтаря-сырца превысила 45 килограммов. В отношении всех фигурантов расследования составлены административные протоколы по статье 7.5 КоАП РФ.

В Подмосковье полицейские задержали подозреваемых в тройном убийстве, совершенном в 2005 году.

Фото и видео: МВД Медиа