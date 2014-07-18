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В Ростовской области полицейские перекрыли канал незаконного оборота оружия и боеприпасов

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Двое подозреваемых были задержаны.

В Ростовской области полицейские перекрыли канал незаконного оборота оружия и боеприпасов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых задокументированы факты реализации патронов и полимерных банок с бездымным порохом. Двое подозреваемых были задержаны. В ходе обысков по адресам их проживания обнаружили 183 коробки, в которых находилось около 4500 боеприпасов различного калибра, 240 банок с бездымным порохом общей массой 120 килограммов, 26 единиц огнестрельного оружия, основные части пистолетов, штык-нож.  Возбуждены уголовные дела.

Ранее мы сообщали, что в Омской области выявили 411 миграционных нарушений.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: ирина волк, мвд россии, незаконный оборот оружия и боеприпасов, ростовская область
Категории: Лента новостей, Новости России,

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