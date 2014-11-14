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В Подмосковье трое граждан задержаны за реализацию немаркированных сигарет

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Полиция провела обыски в Раменском и Жуковском на предмет хранения незаконной табачной продукции.

На территории Московской области трое злоумышленников обогащались на продаже сигарет без предусмотренной законом маркировки. Соответствующее заявление в социальных сетях сделала официальный представитель российских правоохранительных органов Ирина Волк. Она уточнила, что противоправная деятельность была пресечена. Оперативники установили, что в ангаре складского комплекса в городском округе Жуковский хранится нелегальная табачная продукция. В ходе обыска удалось найти порядка 1,5 миллиона пачек сигарет иностранного производства без предусмотренной законодательством маркировки. В полиции добавили, что стоимость изъятого товара превышает по оценкам экспертов порядка 180 миллионов рублей.

Оперативники вышли на след предполагаемых злоумышленников и задержали двоих жителей Подмосковья и гражданина одного из государств ближнего зарубежья.

пресс-служба МВД РФ

Криминальные сообщники приобретали товар, транспортировали его в регион и реализовывали оптовыми партиями. о время обыска в Раменском, где располагается загородный дом одного из фигурантов расследования, полицейские  обнаружили еще более 350 тысяч пачек сигарет. Часть из них имела специальные акцизные марки с признаками подделки, на других пачках маркировка отсутствовала. Стоимость изъятого товара превышает 45 миллионов рублей.

В настоящее время возбуждены уголовные дела по части 6 статьи 171.1 УК РФ. Одному из фигурантов расследования избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще двое остаются под домашним арестом.

В Приморье под стражу заключён житель Уссурийска, незаконно добывший скальный грунт на 5 млн рублей.

Фото и видео: Ирина Волк

Теги: ирина волк, мвд, подмосковье, табачная продукция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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