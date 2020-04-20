В Приморье под стражу заключён житель Уссурийска, незаконно добывший скальный грунт на 5 млн рублей

Мужчина не имел лицензии на добычу недр.

На территории Приморского края под стражу заключён 44-летний житель города Уссурийска, незаконно добывший скальный грунт. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали сотрудники пресс-службы регионального управления МВД РФ. Известно, что материальный ущерб государству причинен на общую сумму в пять миллионов рублей. Криминальный бизнес пресечен. Известно, что работы на грунте выполнялись злоумышленником в районе Раковского шоссе, без необходимой лицензии. Мужчина, не являющийся предпринимателем, был задержан оперативниками на месте стихийного карьера во время процесса выемки государственных недр. Полицейские узнали, что работа проводилась в период с ноября 2024 года по февраль текущего.

ля проведения незаконных работ он арендовал технику и привлёк граждан, которым не сообщил о нелегальности раскопок. Похищенное злоумышленник в дальнейшем продавал. пресс-служба МВД РФ

Благоодаря придуманному способу обогащения подозреваемый добыл свыше 17 тысяч кубических метров скального грунта, что было подтверждено полицией в ходе геодезической съёмки. Ведется уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ. Фигурант расследования находится под стражей. Его специальная техника, используемая для ведения незаконных раскопок, помещена на стоянку.

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Фото и видео: МВД Медиа