Глава региона указал на необходимость заблаговременно обследовать объекты.

В Подмосковье свыше 3 тысяч домов отремонтируют в 2025 году. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Его слова приводит телеканал "360".

Глава Подмосковья указал на необходимость заблаговременно обследовать объекты, чтобы план проведения работ по обновлению многоквартирных домов был корректным и выполнялся без задержек. По его словам, уязвимым местом остается ветхий аварийный фонд.

Воробьев поручил создать адресный список по жалобам. Он подчеркнул, что власти должны в первую очередь решать проблемы там, где это особенно необходимо. Также глава региона отметил, что контроль за качеством ремонта будет усилен с помощью электронного технического надзора.

Ранее Воробьев рассказал о задачах Подмосковья в 2026 году.

Фото: mosreg.ru