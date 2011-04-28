Воробьев рассказал о задачах Подмосковья в 2026 году

По его словам, для властей региона высшей наградой является доверие жителей, когда их вопросы решаются.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о задачах региона в 2026 году. Его слова приводит телеканал "360".

Воробьев открыл форум регионального отделения партии "Единая Россия" "Подмосковье-2026". Глава Подмосковья отметил, что для властей высшей наградой является доверие жителей, когда их вопросы решаются. По его словам, одним из ключевых направлений работы остается реализация Народной программы партии, составленной из наказов жителей в 2021 году. В ее состав вошли строительство школ, больниц, дорог, благоустройство парков и обновление коммунальной инфраструктуры.

Глава региона добавил. что на протяжении четырех лет Народная программа дополнялась. Он подчеркнул, что у жителей появлялись новые запросы, которые власти берут в работу.

