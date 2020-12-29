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В Подмосковье студентам продлили удаленку до 6 февраля включительно
Сегодня, 10:44
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matveyvn

В Подмосковье студентам продлили удаленку до 6 февраля включительно

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В школах и детсадах будет проводиться усиленная дезинфекция.

В Подмосковье студентам продлили удаленку до 6 февраля включительно. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьёв, оно вступит в силу 13 января.

На удалённый режим работы подмосковные студенты перешли ещё осенью — из-за пандемии коронавируса. При этом детские сады и школы после новогодних праздников начали работать в очном режиме — как и студенты средних учебных заведений.

Отмечается, что в школах и детсадах будет проводиться усиленная дезинфекция. Учителя будут обязаны носить маски. За каждым классом будет закреплён отдельный кабинет.

Ранее Россия продлила запрет на авиасообщение с Великобританией.

Теги: вузы, подмосковье, студенты, удалёнка
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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