В школах и детсадах будет проводиться усиленная дезинфекция.

В Подмосковье студентам продлили удаленку до 6 февраля включительно. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьёв, оно вступит в силу 13 января.

На удалённый режим работы подмосковные студенты перешли ещё осенью — из-за пандемии коронавируса. При этом детские сады и школы после новогодних праздников начали работать в очном режиме — как и студенты средних учебных заведений.

Отмечается, что в школах и детсадах будет проводиться усиленная дезинфекция. Учителя будут обязаны носить маски. За каждым классом будет закреплён отдельный кабинет.

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