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В Подмосковье стартовала программа помощи сиротам Донбасса
Сегодня, 12:21
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В Подмосковье стартовала программа помощи сиротам Донбасса

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Проект поддерживает детский омбудсмен ДНР Элеонора Федоренко.

В Подмосковье стартовала программа поиска семей сиротам Донбасса. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в интервью телеканалу "360".

Главной задачей проекта является помощь с поиском родственников детей, оставшихся без попечения родителей, или подбор семьи, в которой каждому ребенку будет комфортно.

Воробьев отметил, что проект поддерживает детский омбудсмен ДНР Элеонора Федоренко, которая на протяжении многих лет помогает детям. Губернатор Подмосковья добавил, что уже подобраны семьи с профилем и портретом. По его словам, дети должны знать, куда они едут. Федоренко в свою очередь выразила благодарность главе региона за помощь в реализации программы.

Ранее Макрон назвал русских и украинцев братскими народами.

Фото: pixabay.com

Теги: донбасс, подмосковье, программа помощи, сироты
Категории: Лента новостей, Новости России,

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