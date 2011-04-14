Президент Франции не считает, что следует быть настолько резким в высказываниях.

Французский лидер Эмманюэль Макрон назвал русских и украинцев братскими народами. Такое утверждение политик, баллотирующийся на второй срок правления, сделал в эфире местного телеканала France 2. При этом он отказался оценивать действия российской стороны на территории соседнего государства как геноцид, о чем ранее заявлял его американский коллега Джо Байден. В Париже призвали Вашингтон быть осторожнее с терминами, которые он озвучивает.

Я был бы осторожен с терминами сегодня, потому что это братские народы... То, что происходит - это безумие, это возвращение к войне в Европе. Но я в то же время смотрю на факты, я хочу максимально попытаться остановить эту войну. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Ранее французский лидер заявил журналистам о том, что в ближайшие дни планирует провести телефонные переговоры с украинским главой Владимиром Зеленским и с президентом России Владимиром Путиным.

Фото и видео: france.tv