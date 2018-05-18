Макрон в ближайшие дни планирует вновь переговорить с Путиным и Зеленским

Француз не поддержал слова Байдена о "геноциде" на Украине.

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что в ближайшие дни планирует вновь переговорить с коллегами - российским лидером Владимиром Путиным и украинским главой Владимиром Зеленским. Соответствующее заявление политик сделал в эфире местного телеканала France 2. Политик на данный момент баллотируется на второй срок в Елисейский дворец. Он прошел во второй решающий тур голосования. Его оппонентом стала Марин Ле Пен.

Лидер страны объявил журналистам о том, что прилагает все усилия для прекращения боевых действий на Украине. Макрон надеется восстановить на территории государства в Восточной Европе мир. При этом он не стал соглашаться со словами американского президента Джо Байдена о том, что происходящее на Украине является "геноцидом".

Нужно сегодня быть очень осторожным с терминами, потому что речь идет о братских народах. Я хочу дальше пытаться остановить этот конфликт. Не думаю, что эскалация слов служит этой цели. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Ле Пен выступила за уход Франции с энергетического рынка Европы.

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