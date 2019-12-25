В Подмосковье стало возможно оформить цифровой пропуск по СМС

Получить пропуск теперь можно по короткому номеру 0250.

В Московской области рассказали о новом способе получения цифрового пропуска в период режима повышенной готовности. Как сообщили 19 апреля в пресс-службе регионального правительства, теперь жители Подмосковья смогут отправить СМС-сообщение на короткий номер 0250, указав в послании цель поездки.

Для поездки на работу, требуется указать: код цели, тип паспорта, его серию, номер, дату рождения заявителя, номер машины, данные карт "Тройка", "Стрелка", ИНН организации и её краткое наименование, уточнили в администрации.

Ранее стало известно о том, что на 19 апреля новые вспышки заболеваемости коронавирусом возникли в 78 регионах России. По данным оперативного штаба по противодействию болезни, больше всего случаев заболеваемости за сутки было зафиксировано в Москве – 3570 случаев, далее в списке идет Московская область (709 человек), Нижегородская область (129 человек), Санкт-Петербург (114 человек) и Архангельская область (68 человек).

Фото: Pixabay, Пресс-служба Губернатора и Правительства МО / ВКонтакте