В детских садах будет увеличено количество дежурных групп — до 2,5 - 2,6 тысяч.

В Подмосковье с 29 мая откроют парки. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьёв.

По его словам, посещение парков станет свободным, однако для прогулки по ним граждане обязательно должны надеть маску.

Каждую пятницу мы стараемся выпускать постановления, которые дают больше свободы для нормальной жизни. Андрей Воробьёв, губернатор Московской области

Спортивные и детские площадки пока что будут закрыты. Губернатор отметил, что торговые центры, кафе и рестораны даже на открытых верандах открыть пока невозможно — не позволяет эпидемиологическая ситуация. По словам Воробьёва, это произойдёт, когда главный санитарный врач решит, что эти ограничения можно снять.

Мы увидим дальнейшую позитивную динамику и обязательно откроем, это важно для огромного количества рабочих мест.

Он рассказал, что в детских садах будет увеличено количество дежурных групп — до 2,5 - 2,6 тысяч.

Ранее глава Подмосковья рассказал о втором этапе смягчения ограничений.

Видео: Instagram/andreyvorobiev