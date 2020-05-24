Глава Подмосковья рассказал о втором этапе смягчения ограничений

Ранее в регионе разрешили работу строек и промышленных предприятий.

В Московской области могут разрешит работу ресторанов, кафе и другим объектам из сферы услуг. Об этом в интервью телеканалу "Россия 1" сказал губернатор региона Андрей Воробьев.

Глава Подмосковавья отметил, что первая неделя после снятия 18 мая ограничения в сфере производства и стройки прошла хорошо. В рамках следующего этапа в области откроют рестораны, ателье, кафе, химчистки и парикмахерские. Точные даты Воробьев не сказал.

За весь период пандемии коронавирусной инфекции в Московской области зафиксировано 33 515 случаев заражения COVID-19. От болезни вылечилось 5 520 пациентов, скончалось 329 человек.

По данным на 24 мая в РФ зарегистрировано 344 481 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выписалось 113 299 пациентов, скончалось — 3 541 человек.

Ранее кандидата экономических наук Агаси Тавадя включил Подмосковье в список двух регионов, которые прошли пик заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Видео: Вконтакте / Андрей Воробьев