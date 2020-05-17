Анонсирован частичный выход Подмосковья из режима ограничений

С 18 мая в Подмосковье планируют начать поэтапное снятие ограничений. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Глава Московксой области назвал три показателя, которые будут свидетельствовать о готовности региона частично запустить экономику. По словам Воробьева, коэффициент распространения COVID-19 должен быть меньше единицы, уровень тестирования должен быть на необходимом уровне, а в госпиталях не менее половины коек должны быть свободны.

Поэтому, скорее всего, по всем трем показателям будем соответствовать к понедельнику

Андрей Воробьев

Губернатор добавил, что единовременное открытие всех предприятий власьями не планируется. Снятие ограничений затронет подготовленные промышленные и перерабатывающие предприятия, а также стройки.

За весь период пандемии коронавирусной инфекции в Московской области зафиксировано 27 369 случаев заражения COVID-19. От болезни вылечилось 3 088 пациентов, 268 скончались.

По данным на 17 мая во всех регионах России коронавирусной инфекцией больны 281 752 человек. Из больниц выписались более 57 тысяч пациентов, 2631 скончались.

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Фото и видео: Андрей Воробьев / Вконтакте