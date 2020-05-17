В России остановлен рост распространения коронавируса

За весь период пандемии в России коронавирусной инфекцией заболело 281 752.

Прирост числа заболевших коронавирусной инфекцией в России остановился. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявила главный санитарный врач, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

День ко дню прироста уже практически нет. Стабилизация отмечается по всей стране, все регионы добились того, что ситуация стабилизируется, и это, конечно, результат такого бережного отношения к своему здоровью

Анна Попова

Тем не менее глава Роспотребнадзора считает, что ослаблять бдительность пока рано. Она отметила, что достигнуть стабильности удалось благодаря соблюдению правил, которым необходимо продолжить следовать.

Когда мы к этому привыкнем, тогда мы можем быть уверенными, что нам не придется ужесточать меры

Анна Попова

За весь период пандемии в России коронавирусной инфекцией заболело 281 752. Из больниц выписались более 57 тысяч пациентов, 2631 скончались.

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Фото: Global Look Press

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