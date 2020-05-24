Названо условие остановки распространения коронавируса в России

По данным на 24 мая в РФ зарегистрировано 344 481 случаев заражения.

Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико назвал условие остановки распространения коронавируса в России. Слова специалиста приводит "Парламентская газета".

По его словам, COVID-19 станет на активен, когда 95% населения выработают к нему иммунитет.

Это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции

Николай Брико

Он также добавил, что в случае с инфекцией, которая распространяется воздушно-капельным путём, единственный способ остановить эпидемию — вакцинация.

По данным на 24 мая в РФ зарегистрировано 344 481 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны. Из больниц выписалось 113 299 пациентов, скончалось — 3 541 человек.

Видео: kremlin.ru