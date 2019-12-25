В Подмосковье режим самоизоляции продлили до 31 мая

Снятия ограничений пока не будет.

В Подмосковье продлили режим самоизоляции до 31 мая. Постановление опубликовано на сайте регионального правительства.

Граждане имеют право выйти на улицу лишь на работу, если их организация имеет право функционировать, а также в ближайший магазин или аптеку, выгулять собаку на расстоянии не более чем 100 метров от дома или вынести мусор.

Люди старше 65 лет и те, кто имеет хронические заболевания, обязаны строго соблюдать самоизоляцию.

Учебные заведения переведены на дистанционный формат. Для учеников с первого по четвёртый класс организованы дежурные группы по 12 человек.

Ранее мы писали, что в Подмосковье вводят масочный режим.

Видео: ВКонтакте/ mosregtoday