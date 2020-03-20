В документе закралась техническая ошибка. Ее исправили и выпустили новую редакцию приказа.

Власти Подмосковья объяснили исчезновение постановления о закрытии ТЦ. Пункт о закрытии местных торговых центров назвали технической ошибкой. Об этом сообщили журналисты "РБК" со ссылкой на правительство Московской области.

Постановление было аннулировано и выпущена новая редакция прокомментировали чиновники

Накануне пресс-служба губернатора Московской области опубликовала документ. В нем чиновники призвали собственников полностью закрыть ТЦ из-за коронавируса. Через некоторое время ошибку заметили и заменили приказ другим. На данный момент власти Подмосковья планируют закрыть только кинотеатры в ТЦ. Чиновники заметили, что в предыдущей версии документа была пропущена фраза "приостановление работы кинотеатров в торговых центрах".

Напомним, что в Подмосковье введен режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. В регионе запрещены массовые мероприятия с численностью участников более 50 человек. Школьников и студентов вузов перевели на дистанционное обучение.

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