Столица, возможно, будет закрыта — запретят въезд и выезд из города.

BAZA: власти обсуждают введение в Москве "Плана В". Это означает закрытие почти всех организаций и прекращение работы всех видов транспорта.

Столица, возможно, будет закрыта — запретят въезд и выезд из Москвы.

Издание отмечает, что возможно введут комендантский час и остановят общественный транспорт. При этом в Москве будут держать запас необходимого продовольствия. Закроют все организации, кроме предприятий обеспечения и экстренных служб.

Предполагаемый срок ограничений — две недели. BAZA пишет, что городские спасатели перейдут на режим работы сутки через сутки. Командование будет почти круглосуточно на работе.

В качестве доказательства издание опубликовало скан документа с прописанными мерами. Его источник не называется.

Ранее оперштаб по коронавирусу опроверг введение в Москве комендантского часа.