BAZA: власти обсуждают введение в Москве "Плана В". Это означает закрытие почти всех организаций и прекращение работы всех видов транспорта.
Столица, возможно, будет закрыта — запретят въезд и выезд из Москвы.
Издание отмечает, что возможно введут комендантский час и остановят общественный транспорт. При этом в Москве будут держать запас необходимого продовольствия. Закроют все организации, кроме предприятий обеспечения и экстренных служб.
Предполагаемый срок ограничений — две недели. BAZA пишет, что городские спасатели перейдут на режим работы сутки через сутки. Командование будет почти круглосуточно на работе.
В качестве доказательства издание опубликовало скан документа с прописанными мерами. Его источник не называется.
Ранее оперштаб по коронавирусу опроверг введение в Москве комендантского часа.
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