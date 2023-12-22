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В Подмосковье раскрыли схему легализации мигрантов по фальшивым украинским паспортам

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По делу об организации незаконной миграции задержаны 15 человек.

В Подмосковье раскрыли схему легализации мигрантов по фальшивым украинским паспортам. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

По делу об организации незаконной миграции задержаны 15 человек. По данным ведомства, мигранты незаконно получали российское гражданство по упрощенной процедуре с помощью фальшивых украинских документов. За данную услугу они платили от 400 до 700 тысяч рублей.

В числе задержанных оказались граждане Вьетнама, Узбекистана и Азербайджана. Также задержан сотрудник миграционной службы, который с тремя сообщниками организовал незаконный въезд мигрантов. В отношении четверых подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее Володин заявил, что приезжающие на работу в РФ иностранцы должны знать русский язык.

Видео: СК РФ

Теги: незаконная миграция, подмосковье, следственный комитет россии
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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