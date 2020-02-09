В Подмосковье произошла массовая драка у кафе

По факту происшествия проводится проверка, разыскиваются зачинщики.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на источника в правоохранительных органах, в Сергиевом Посаде произошла массовая потасовка. Инцидент произошел у кафе на Институтской улице. Уточняется, что в результате потасовки минувшей ночью в тяжелом состоянии были госпитализированы двое пострадавших после драки.

Полиция предупредила, что проводит проверку и начинает искать участников конфликта.

Ранее на Piter.TV – замминистра МВД Казахстана Алексей Калайчиди заявил, что причиной массовой драки на юге страны, которая привела к массовым беспорядкам, стал дорожный конфликт. Уточняется, что к драке местные жители перешли после того, как один автомобиль не уступил дорогу другому. Информация о конфликте просочилась в соцсети и вызвала интерес молодежи.