МВД назвало причину массовых беспорядков в Казахстане

Ситуацию прояснил заместитель министра внутренних дел страны Алексей Калайчиди.

Замминистра МВД Казахстана Алексей Калайчиди заявил, что причиной массовой драки на юге страны, которая привела к массовым беспорядкам, стал дорожный конфликт. Уточняется, что к драке местные жители перешли после того, как один автомобиль не уступил дорогу другому. Информация о конфликте просочилась в соцсети и вызвала интерес молодежи.

Ранее стало известно, что в массовой драке на юге Казахстана погибли восемь человек, сообщил глава МВД страны Ерлан Тургумбаев. В драке на окраине села Масанчи участвовали 70 "агрессивно настроенных" жителей. Тургумбаев отметил, что другие снимали на телефон и призывали к противозаконным действиям.

Видео: Youtube / Аскар Шайгумаров