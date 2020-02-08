Кроме того, травмы и огнестрельные ранения получили полицейские.

В массовой драке на юге Казахстана погибли восемь человек, сообщил глава МВД страны. Ерлан Тургумбаев заявил, что 40 участников столкновения получили телесные травмы, передает "Zakon.kz".

Кроме того, травмы и огнестрельные ранения получили полицейские. В драке на окраине села Масанчи участвовали 70 "агрессивно настроенных" жителей. Тургумбаев отметил, что другие снимали на телефон и призывали к противозаконным действиям. Так в деревню из соседних населенных пунктов приехали еще 300 человек. Они нападали на полицейских с металлическими трубами, забрасывали камнями и стреляли.

Глава МВД заявил, что участники драки отказывались выполнять требования полиции. В настоящий момент ситуация в районе стабилизировалась. Правоохранительные органы задержали 47 человек. Беспорядками были повреждены более 30 частных домов, 15 объектов торговли и 23 автомобиля. По предварительной информации, причиной стал бытовой конфликт.