В Подмосковье при атаке беспилотников погиб человек

Андрей Воробьев рассказал также о трех раненых.

Около четырех часов утра 11 марта на территории Московской области произошла массовая атака беспилотников Вооруженных сил Украины. В том числе дроны противника была нацелены на российскую столицу. Соответствующее заявление в социальных сетях сделал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он пояснил, что к текущему моменту экстренным службам и властям известно об одном погибшем и трех раненых людях в Ленинском городском округе и Домодедово. Речь идет о городе Видном и селе Ям.

Также обломки беспилотников упали на многоквартирный дом в Раменском, где повреждены как минимум 7 квартир с 19 по 22 этажи дома на Северном шоссе. Из них эвакуированы 12 человек, включая 3 детей. Андрей Воробьев, глава Подмосковья

Помощь пострадавшим медицинский персонал оказал на месте. Часть эвакуированных жильцов местная администрация разместила в соседней гимназии, а остальные люди находятся у своих родственников. В общей сложности, по словам Воробьева, были сбиты 60 дронов ВСУ. Экстренные вызовы о наличии БПЛА поступали из Коломны, Зарайска, Серебряных Прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедово, Ленинского, Подольска, Электростали и Котельников.

В Подмосковье запретили алкомаркеты во дворах.

Фото: Telegram / Воробьев LIVE