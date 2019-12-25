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В Подмосковье при атаке беспилотников погиб человек
Сегодня, 7:35
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В Подмосковье при атаке беспилотников погиб человек

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Андрей Воробьев рассказал также о трех раненых.

Около четырех часов утра 11 марта на территории Московской области произошла массовая атака беспилотников Вооруженных сил Украины. В том числе дроны противника была нацелены на российскую столицу. Соответствующее заявление в социальных сетях сделал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он пояснил, что к текущему моменту экстренным службам и властям известно об одном погибшем и трех раненых людях в Ленинском городском округе и Домодедово. Речь идет о городе Видном и селе Ям.

Также обломки беспилотников упали на многоквартирный дом в Раменском, где повреждены как минимум 7 квартир с 19 по 22 этажи дома на Северном шоссе. Из них эвакуированы 12 человек, включая 3 детей.

Андрей Воробьев, глава Подмосковья

Помощь пострадавшим медицинский персонал оказал на месте. Часть эвакуированных жильцов местная администрация разместила в соседней гимназии, а остальные люди находятся у своих родственников. В общей сложности, по словам Воробьева, были сбиты 60 дронов ВСУ. Экстренные вызовы о наличии БПЛА поступали из Коломны, Зарайска, Серебряных Прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедово, Ленинского, Подольска, Электростали и Котельников.

В Подмосковье запретили алкомаркеты во дворах.

Фото: Telegram / Воробьев LIVE

Теги: андрей воробьев, видное, подмосковье
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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