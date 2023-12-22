В ходе обысков в офисах и по адресам их проживания были изъяты спецодежда и поддельные удостоверения.

В Подмосковье пресекли деятельность группы лжегазовщиков. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, аферисты представлялись работниками газовой службы и совершали поквартирные обходы, убеждая жильцов в необходимости замены оборудования. Злоумышленники ссылались на якобы государственную программу. Несмотря на завышенные цены, граждане соглашались на замену оборудования. Получив деньги, мошенники скрывались.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области задержали 15 подозреваемых. В ходе обысков в офисах и по адресам их проживания были изъяты спецодежда и поддельные удостоверения. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что на юго-востоке Москвы пресечена деятельность группы мошенников.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА