На юго-востоке Москвы пресечена деятельность группы мошенников

Ирина Волк рассказала о преступной схеме по "трудоустройству".

Российские правоохранительные органы по Москве при участии сотрудников Росгвардии задержали обвиняемых в хищении денежных средств граждан. Преступления совершались под предлогом трудоустройства. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк уточнила, что на онлайн-ресурсах злоумышленники размещали объявления о трудоустройстве в их компанию. Фирма якобы специализировалась на продажах систем для очистки воды. Соискатели вакансий приходили на собеседование в офисы, находившиеся по 1-й Дубровской улице и Волгоградском проспекте, где работодатели предлагали им приобрести дистрибьюторские пакеты (соглашения) стоимостью от 60 до 400 тысяч рублей. В том случае, если клиент не имел таких денежных средств, то ему предлагали оформить на себя кредит. После прохождения онлайн-обучения люди начинали продавать фильтры. После этого им должны были предоставить возможность заключить заключить трудовой договор и получить клиентскую базу для дальнейшей работы.

Те, кто попался на удочку аферистов и выполнил все их требования, вскоре убеждались, что деятельность фирмы сводилась к привлечению таких же, как они, менеджеров по продажам и получению от них денежных средств за дистрибьюторские пакеты. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

Полиция установила личность более сотни потерпевших. Большая часть из них - студенты. По факту произошедшего возбуждено 28 уголовных дел по по 4 части статьи 159 УК РФ. Материалы соединены в единое делопроизводство. В настоящее время группа подозреваемых в мошенничестве задержана. Среди персонала были 12 мужчин и девять женщин. В ходе обысков на территории Московского региона в офисах и по адресам проживания фигурантов расследования оперативниками изъяты ноутбуки, мобильные телефоны, банковские карты, электронные носители информации. Подозреваемым предъявлено обвинение. Трое человек отправлены под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде. В полиции призвали задуматься, если при трудоустройстве работодатель вместо выплаты аванса предлагают вложить свои денежные средства.

После ДТП на Заречной с участием школьника началась проверка.

Фото и видео: МВД Медиа