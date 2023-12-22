После ДТП на Заречной с участием школьника началась проверка

Ford сбил шестиклассника. Мальчик попал в больницу.

В Выборгском районе ребенок угодил под колеса иномарки. Инцидент произошел в понедельник, 4 марта, на Заречной у дома № 40, корпус 1. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Машина "Форд Фокус" двигалась от Толубеевского проезда в сторону улицы Федора Абрамова. Водитель совершил наезд на 13-летнего мальчика, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

В результате случившегося пострадавший попал в больницу. Ребенок находится в состоянии средней степени тяжести.

Иномаркой управлял 37-летний мужчина. Обстоятельства ДТП устанавливаются. На место аварии прибыли правоохранители, проводится проверка.

Ранее мы писали, что 16-летний пассажир Ford пострадал в аварии на трассе "Сортавала".

Фото: Piter.tv