По словам задержанной, она везла запрещенные вещества в Липецкую область, чтобы в дальнейшем там сбыть.

В Подмосковье пресекли перевозку крупной партии наркотика. Об этом сообщается на сайте МВД МЕДИА.

Автомобиль каршеринга, внутри которого обнаружили 29 пакетов, 24 свертка и прозрачный пластиковый контейнер, остановили на 30 километре Каширского шоссе. За рулем автомобиля находилась 40-летняя женщина, которая при беседе с сотрудниками ДПС ГУ МВД по Московской области начала заметно нервничать. Внутри трех свертков обнаружили наркотическое вещество.

По словам задержанной, она везла запрещенные вещества в Липецкую область, чтобы в дальнейшем там сбыть. Возбуждено уголовное дело. Фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы сообщали, что в Магадане задержана девушка, которая пыталась пронести в городской суд синтетический наркотик.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА