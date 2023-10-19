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В Подмосковье пресекли перевозку крупной партии наркотика

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По словам задержанной, она везла запрещенные вещества в Липецкую область, чтобы в дальнейшем там сбыть.

В Подмосковье пресекли перевозку крупной партии наркотика. Об этом сообщается на сайте МВД МЕДИА.

Автомобиль каршеринга, внутри которого обнаружили 29 пакетов, 24 свертка и прозрачный пластиковый контейнер, остановили на 30 километре Каширского шоссе. За рулем автомобиля находилась 40-летняя женщина, которая при беседе с сотрудниками ДПС ГУ МВД по Московской области начала заметно нервничать. Внутри трех свертков обнаружили наркотическое вещество.

По словам задержанной, она везла запрещенные вещества в Липецкую область, чтобы в дальнейшем там сбыть. Возбуждено уголовное дело. Фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы сообщали, что в Магадане задержана девушка, которая пыталась пронести в городской суд синтетический наркотик.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: задержание, мвд россии, перевоз наркотиков, подмосковье
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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