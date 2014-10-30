Житель Сочи был нанят дистанционными аферистами в качестве посыльного.

В Подмосковье полиция задержала курьера аферистов, лишивших пенсионера более 1 млн рублей. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, 79-летнему жителю Пушкина позвонили якобы сотрудники государственных учреждений и правоохранительных органов, которые сообщили, что от его имени оформлена генеральная доверенность на гражданина Украины. Для сбережения накоплений они порекомендовали пенсионеру перевести имеющиеся сбережения на "безопасный счет".

Позже с мужчиной связались другие неизвестные, которые попросили обналичить еще 1,4 млн рублей и передать их курьеру. Заподозрив неладное, пенсионер заявил в полицию. Правоохранители задержали 40-летнего жителя Сочи. Отмечается, что он бы нанят дистанционными аферистами в качестве посыльного. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье возбудили уголовное дело в отношении мужчины, ограбившего магазин.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА