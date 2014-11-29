В Подмосковье полицией пресечена деятельность оборудованной в частном доме нарколаборатории

В МВД рассказали о плане регионального наркоторговца.

Российские правоохранительные органы по Московской области задержали на территории села Игнатово 33-летнего жителя столицы, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы регионального управления МВД. Специалисты установили, что мужчина арендовал частный дом ради того, чтобы производить в нем запрещенные вещества. Во время осмотра указанного жилища полицейские изъяли кристаллическое вещество, стеклянные колбы, различные ёмкости с прекурсорами, костюмы химической защиты, весы и вакууматор. По факту произошедшего ведется уголовное дело по статьи 30, статье 228.1 УК РФ. Фигурант расследования находится под стражей. Он сознался в том, что получал наркотики через тайники-закладки, а затем уже готовый продукт намеревался сбывать крупными партиями в Подмосковье.

Согласно результатам экспертизы, изъятое вещество общим весом более килограмма содержит в своём составе наркотическое средство – мефедрон. пресс-служба МВД РФ

Житель Екатеринбурга, истязавший свою знакомую, задержан сотрудниками полиции.

Фото и видео: МВД медиа