Житель Екатеринбурга, истязавший свою знакомую, задержан сотрудниками полиции

В МВД России рассказали о том, что мужчина использовал гвозди.

В Свердловской области сотрудники российских правоохранительных органов по городу Екатеринбургу задержали 32-летнего жителя, который из-за личных неприязненных отношений истязал свою знакомую. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы МВД по региону. Специалисты заметили, что подозреваемый использовал против девушки гвозди и легковоспламеняющуюся жидкость. На текущий момент оперативники установили, что мужчина работал сварщиком в одной из городских автомастерских. Сейчас фигурант расследования направлен под стражу.

Ранее он неоднократно был судим за совершение кражи, побоев, умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью, неправомерное завладение автомобилем, открытое хищение чужого имущества, за управление транспортным средством в состоянии опьянения. пресс-служба МВД РФ

В Брянске полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве у иностранцев.

Фото и видео: МВД Медиа