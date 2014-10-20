В Брянске полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве у иностранцев

В МВД рассказали о преступной схеме, которую придумали выходцы из Средней Азии.

Российские правоохранительные органы задержали двоих братьев (граждан одной из стран Средней Азии), которые подозреваются в вымогательстве крупной суммы денег у иностранцев. Соответствующей информацией с журналистами поделилась официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что злоумышленники удерживали в квартире гражданина Индии, который ранее планировал выехать на территорию Германии. Преступники обещали пяти гражданам Бангладеша организовать выезд в ФРГ транзитом через Россию. Они запросили у клиентов за услуги 4,5 тысячи евро. В результате потерпевшие оформили визы и приехали в Москву, а оттуда их переправили в город Брянск. Там родственники поселили потерпевших в арендованную квартиру и стали требовать с ним еще по пять тысяч долларов с каждого. Когда они получили отказ, то стали угрожать ножом и продолжили вымогательство.

Бангладешцы открыли окно и стали звать на помощь. Только после этого аферисты сбежали, заперев пленников в квартире. Испугавшись за свою жизнь, те пытались спуститься через окно восьмого этажа. Полицейские открыли квартиру и освободили их. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

По факту инцидента ведется уголовное дело по части 3 статьи 163 УК РФ. Фигуранты расследования помещены под стражу.

В Омской области полицейские задержали женщину, угрожавшую им оружием.

Фото и видео: МВД Медиа