В Омской области полицейские задержали женщину, угрожавшую им оружием

Ирина Волк рассказала об инциденте, который произошел в регионе.

Сотрудники Госавтоинспекции по Омской области во время патрулирования заметили автомобиль, который совершал опасные маневры. Они попросили водителя остановиться, но законное обращение было проигнорировано. Транспортное средство только увеличило скорость. В результате полицейские начали преследование подозреваемого, который решил скрыться на территории одного из местных садовых товариществ.

Нарушитель заехал на дачный участок, покинул машину и попытался спрятаться в доме, однако был задержан сотрудниками полиции. У мужчины были признаки алкогольного опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. пресс-служба МВД РФ по региону

В это время из дома вышла женщина, которая вела себя агрессивно в отношении полицейских и угрожала натравить на представителей закона собаку. Затем жительница ушла и вернулась с предметом, похожим на пистолет. Она высказала о своем намерении выстрелить. Одному из инспекторов пришлось обезоружить злоумышленницу. В настоящее время в отношении водителя составлены протоколы по шести статьям КоАП.

В Ростовской области полицейские устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего в школе.

Фото и видео: МВД Медиа