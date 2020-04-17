В МВд проверяют конфликт, возникший между 47-летним мужчиной и мальчиком.

В Ростовской области полицейские устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего в школе. В пресс-службе регионального управления правоохранительных органов по Зимовниковскому району проверяют сообщение от местной жительницы. Женщина заметила, что во время тренировки в в спортивном зале Кутейниковской школы мужчина совершил насилие в отношении малолетнего ребенка. В ходе проверки установлено, что мальчик вступил в конфликт с 47-летним мужчиной. В результате взрослый человек поднял ребенка над напольным покрытием и отпустил руки. В результате тот упал на пол, после чего подозреваемый ударил его ладонью по голове.

Как выяснилось, причиной конфликта стало то, что мальчик побил сына гражданина. пресс-служба МВД Медиа

По факту инцидента ведется проверка. Специалисты устанавливают степень тяжести вреда, нанесенного здоровью ребёнка.

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Фото и видео: МВД Медиа