Мужчина пытался получить деньги за свои услуги по "освобождению" человека из места лишения свободы.

В Подмосковье полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве на 200 тысяч рублей. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. В преступлении обвиняется 39-летний мужчина. Он представлялся жертвам сотрудником силовой структуры. Злоумышленнику удалось убедить потерпевшему передать ему крупную сумму денег за решение вопроса о нелегальном освобождении третьего лица из мест лишения свободы.

Подозреваемый пойман в момент получения им денег на территории парковки местного АЗС. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Устанавливается причастность фигуранта расследования к аналогичным преступным эпизодам.

Полиция задержала подозреваемого в приставании к девочке в метро Петербурга.

Фото и видео: официальный сайт МВД России

