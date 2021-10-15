Полиция задержала подозреваемого в приставании к девочке в метро Петербурга

Возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях.

В среду, 13 октября, в полицию Невского района обратился 44-летний мужчина и заявил, что вечером к его 13-летней дочке в метро приставал неизвестный. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Мужчина объяснил, что девочка возвращалась с тренировки, когда в вагоне электропоезда между станциями "Ладожская" и "Проспект Большевиков" к ней стал приставать неизвестный мужчина. Девочка от него отбилась и вышла на станции "Проспект Большевиков". Тогда неизвестный пошел следом, перешел на платформу к поездам в противоположную сторону.

Следователи регионального ГСУ СК возбудили уголовное дело по 135 статье УК РФ "Развратные действия". Сотрудники уголовного розыска Невского района провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и установили личность мужчины. Им оказался 45-летний ведущий инженер коммерческой организации. Подозреваемого задержали накануне, 14 октября, по пути на работу. В ходе досмотра на телефоне задержанного полицейские обнаружили коллекцию случайных фотографий разных девочек на улице, а также снимки с детской порнографией.

Устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности подозреваемого.

Ранее мы писали, что житель Красного Села задержан по подозрению в убийстве сожительницы.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области