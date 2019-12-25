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Житель Красного Села задержан по подозрению в убийстве сожительницы
Сегодня, 8:46
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Житель Красного Села задержан по подозрению в убийстве сожительницы

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На теле женщины обнаружили гематомы.

Полиция Петербурга проводит проверку по факту гибели женщины в Красном Селе. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Тело женщины с гематомами обнаружили в квартире на улице Спирина. По подозрению в совершении преступления задержан 40-летний сожитель умершей. Его поместили в изолятор. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее пьяный житель Ленобласти задушил ногами знакомого во время застолья.

Фото: Piter.TV

Теги: красное село, убийство
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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