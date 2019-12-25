Житель Красного Села задержан по подозрению в убийстве сожительницы

На теле женщины обнаружили гематомы.

Полиция Петербурга проводит проверку по факту гибели женщины в Красном Селе. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Тело женщины с гематомами обнаружили в квартире на улице Спирина. По подозрению в совершении преступления задержан 40-летний сожитель умершей. Его поместили в изолятор. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее пьяный житель Ленобласти задушил ногами знакомого во время застолья.

Фото: Piter.TV