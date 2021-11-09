Мошенница за пять лет получила от клиентки 2 млн рублей.

В Подмосковье полицейские задержали гадалку, которая обманула женщину на 2 миллиона рублей. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Фигуранткой расследования стала 32-летняя жительница российской столицы. Она обвиняется по статье за мошенничество в особо крупном размере (статья 159 УК РФ).

Оперативники установили, что женщина размещала объявления о предоставлении онлайн-услуг по оказанию помощи в снятии порчи и гаданию на картах. Одной из жертв мошенницы стала жительница Руза. Она переводила пять месяцев деньги за оказываемые ей магические ритуалы. На эти нужды женщине пришлось взять кредит и отдать золотые украшения. Ущерб от действий преступницы составил более 2 млн рублей.

Сейчас гадалка находится под подпиской о невыезде. Устанавливается причастность подозреваемой к аналогичным преступлениям.

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Фото и видео: официальный сайт МВД России

